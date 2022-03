Melissa Satta: 'Ho paura di rimanere sola, pochi vorrebbero fidanzarsi con me'

Melissa Satta si mette a nudo e si racconta in una lunga intervista rilasciata a F che le regala la copertina del settimanale. La showgirl 36enne confessa: “Ho paura di rimanere sola, pochi vorrebbero fidanzarsi con me”. Nonostante abbia da poco ritrovato l’amore con Mattia Rivetti, 34 anni, nipote di Carlo Rivetti, ex proprietario dell'azienda Stone Island venduta poi a Moncler, in alcuni momenti ha le ansie e le angosce di ogni donna.

“Paura di rimanere sola? Certo. Ho le stesse insicurezze, fragilità e paranoie di ogni donna. Anche perché un ragazzo non famoso fa fatica ad accettare la pressione - paparazzate, commenti, critiche sui social - che comportare al fianco di una donna popolare. E’ qualcosa che spaventa. Sono davvero pochi quelli che vorrebbero essere fidanzati con Melissa Satta, mi creda”, ammette Melissa.

Quando le si domanda se conviva col fidanzato, rivela: “Non viviamo ancora insieme io e Mattia Rivetti. Diciamo che vogliamo costruire il nostro futuro un passo alla volta. Non è stata una pazzia da ragazzini, ma una conoscenza consapevole e matura. Se voglio diventare di nuovo mamma? Ma certo, lo voglio sicuramente anche per Maddox”.

La Satta parla anche di Boateng, il suo ex marito da cui ha avuto il suo unico figlio di 7 anni. Il calciatore 35enne ora è legato all’influencer 30enne Valentina Fradegrada. “Quando ho conosciuto Kevin ero scettica. Poi mi sono detta, vabbè. Kevin è un bellissimo mix. Al rigore tedesco, sul lavoro e nella famiglia, unisce quella gioia di vivere tipicamente ghanese. Mi ha fatto crescere. Mi ha dato il coraggio di fare un figlio a 27 anni. Credevo fosse troppo presto. Lui mi ha insegnato che non esiste il momento giusto e che se desideri una cosa è giusto buttarsi. Mi sono fidata. E ha avuto ragione perché così mi sono vissuta la maternità senza ansia”, racconta.

“Quando è nato Maddox, come tante donne dopo il parto, non mi riconoscevo più ed è stato Kevin a dirmi: ‘Preparati, usciamo, vedrai che tornerai a sentirti te stessa’. Essere sposati e con un figlio non vuol dire annullarsi come donna”, confida ancora Melissa.

I problemi con lui sono iniziati nel 2019, dopo pochi mesi di separazione, però, a sorpresa è arrivata la reunion. “Dopo la crisi, comunque, abbiamo deciso di riprovarci: di solito non credo alle minestre riscaldate, ma quando hai una famiglia devi dare al rapporto una seconda possibilità”, spiega la Satta.

“Per un po' abbiamo trovato un equilibrio, ma non è durata e, a quel punto, meglio separarsi: non puoi forzare le cose solo perché hai un figlio”, chiarisce affrontando lo spinoso tema della rottura. In tv Melissa Satta ha confidato che ha subìto la decisione di mettere fine al rapporto di Boateng: “Ho detto che non ho scelto io la separazione? Entrambi eravamo d'accordo che fosse finita, ma io avrei fatto le cose in una maniera diversa e con altri tempi. Non nascondo di aver sofferto tantissimo: la separazione è un fallimento”.

Scritto da: la Redazione il 2/3/2022.