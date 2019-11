Melissa Satta non ha voluto mancare l’appuntamento con l’anteprima del musical ‘Charlie e la Fabbrica di Cioccolato’, basato sull’omonimo libro di Roald Dahl. L’ex velina infatti ama gli spettacoli di questo genere e soprattutto ha colto l’occasione per far divertire il figlio Maddox, nato cinque anni fa dalla relazione con Kevin Prince Boateng.

I due, insieme a tanti altri volti noti, hanno calcato il red carpet meneghino giovedì sera. La 33enne per l’occasione ha scelto un look chiaro. Pantaloni color panna, così come la maglia e il pellicciotto (rigorosamente ecologico: chi si sognerebbe più di acquistarne uno vero?), stivali e cinta neri, borsa animalier.

Dopo la bella serata Melly, come la chiamano gli amici, ha voluto esprimere la gioia di aver assistito ad uno show davvero ben fatto. Sul suo profilo Instagram ha scritto: “Vi consiglio questo spettacolo a La Fabbrica del Vapore di Milano. Io e Maddox ci siamo emozionati”.

Ormai da oltre sei mesi la Satta è tornata a fare coppia fissa con il marito, da cui si era allontanata circa un anno fa. Lui, calciatore professionista, per amore della famiglia ha anche rinunciato ad andare a giocare all’estero ed ora limita nella Fiorentina.

Scritto da: la Redazione il 22/11/2019.