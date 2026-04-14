Il bambino avuto dall’ex marito Kevin Prince Boateng il 15 aprile compie 12 anni

Gli organizzatori del popolarissimo torneo fanno arrivare al ragazzino una torta, gliela porta la mamma

“La settimana inizia così”, scrive nelle sue Storie. Melissa Satta celebra il ‘pre compleanno’ del figlio Maddox durante una partita della King League Italia a Milano. Il suo adorato bambino, avuto dall’ex marito Kevin Prince Boateng, il 15 aprile compie 12 anni. Gli organizzatori del popolarissimo torneo fanno arrivare al ragazzino una torta, gliela porta la mamma. Sugli spalti spegne le candeline poi bacia contentissimo l’ex velina.

Melissa Satta celebra il ‘pre compleanno’ del figlio Maddox durante una partita della King League Italia

La showgirl svela tutto. “Pre Bday cake per Maddox. Grazie King League Italia”, sottolinea Melissa. Il dolce, che guarda raggiante, ha sopra il logo della squadra di cui è vicepresidente lei stessa, gli Zeta.

Il bambino avuto dall’ex marito Kevin Prince Boateng il 15 aprile compie 12 anni

“La settimana del compleanno inizia così”, spiega ancora la Satta. Le sue parole accompagnano uno scatto in cui Maddox soffia sulle candeline accese. La madre tiene la torta tra le mani, il pubblico osserva tutto e applaude. Lei e il bambino si regalano un bacio a stampo sulle labbra.

Gli organizzatori del popolarissimo torneo fanno arrivare al ragazzino una torta, gliela porta la mamma

Melissa vive un momento molto felice e appagante. I rumor dicono che dopo due anni insieme, stia cercando casa col compagno Carlo Beretta, più giovane di lei di 11 anni. I due, con la benedizione della ‘suocera’ Umberta Gnutti Beretta, desidererebbero un nido d’amore dove convivere insieme a Maddox, con cui Carlo ha un rapporto speciale. Prove di convivenza, forse, prima delle nozze.