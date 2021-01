Melissa Satta single torna a sorridere con l'amica Simona Salvemini: guarda

Melissa Satta, neo single dopo la separazione definitiva da Kevin Prince Boateng, torna a sorridere con la sua storica amica Simona Salvemini. Le due si divertono un mondo sulla neve in montagna. La showgirl e modella 34enne è andata in alta quota per uno shooting, come rivela sul social. Con sé ha portato la bella 44enne che il 10 gennaio scorso ha spento le candeline.

“Dopo tanti, tanti anni...ancora qui… Best friend”, scrive l’ex velina condividendo con i fan alcuni scatti che la vedono gioiosa in compagnia della Salvemini, a cui è legatissima. L’ex concorrente del Grande Fratello 6 è sempre stata intima con Melissa: per Maddox, il figlio della Satta, è come se fosse una vera zia.

Simona e Melissa sono complici e affiatate. La Salvemini in passato sul loro rapporto a Gossip.it ha detto: “Siamo migliori amiche a discapito di chi dice che l’amicizia nel nostro mondo non esiste. Si so sempre farmi da parte quando è il suo momento. Condividiamo tutto, dai piaceri ai dolori, come fanno le buone amiche. Lei è simpatica, bella, è difficile trovarle un difetto e non lo dico tanto per dire, sono assolutamente sincera”. Il loro è un legame che durerà per sempre.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/1/2021.