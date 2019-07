Melissa Satta va da diva al Taormina Film Festival, mentre lei è mondanissima in Sicilia, in Sardegna con Maddox c’è papà Kevin Prince Boateng. Il calciatore si prende cura del figlio e se lo coccola.

E’ meravigliosa con indosso l’abito corto rosa con top all’americana e le spalle scoperte e la gonna ampia Melissa Satta. Il suo outfit è firmato Twinset.

La showgirl 33enne completa il suo look con gli splendidi gioielli Chopard. Raccoglie i capelli in uno chignon alto e mostra il volto splendido. Sfila sul red carpet del Taormina Film Festival, con i fotografi che fanno a gara per immortalarla. Intanto in Sardegna Kevin Prince Boateng si gode il suo piccolo Maddox, tra mare e sole, in completo relax.

Melissa Satta parte per la Sicilia e si prende i riflettori al Taormina Film Festival, bella e serena. Non ha mai voluto parlare della separazione da Kevin Prince Boateng. Ha sempre mantenuto il più stretto riserbo sull’addio. Ma mentre lei non c’è, in Sardegna l’ex centrocampista 32enne del Milan, che potrebbe tornare in Italia da Barcellona e giocare nuovamente nel Sassuolo la prossima stagione, si occupa di Maddox: il bambino di 5 anni, nato dalla loro relazione, rimane un’assoluta priorità per entrambi, anche ora che non fanno più coppia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/7/2019.