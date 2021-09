Melissa Satta luminosa con vestito di paillettes sul tappeto rosso a Venezia 78

Melissa Satta è luminosa a Venezia 78. Sul tappeto rosso sfila come una bellissima dea: indossa un abito di paillettes firmato da Stella McCartney. In occasione della première cinematografica del film “America Latina” fa passerella col vestito color prugna con il colletto dolcevita e le maniche lunghe. Taglio sartoriale a tubino, spacco laterale all'altezza della coscia sinistra e, a sorpresa, scollo posteriore: la schiena è nuda.

L’ex velina 35enne ha un make up deciso curato da Manuele Mameli, I capelli sono raccolti in un delicato chignon sulla nuca. Raggiante si lascia fotografare. E’ entusiasta: condurrà un nuovo programma su Rai Due.

La Satta, nuovo volto di Sky Sport, non si limita alla pay tv, torna anche sui canali in chiaro. L’annuncio arriva sul social. “Oggi sono qui a Venezia non solo per fare un bellissimo red carpet, ma anche per presentare il nuovo programma che condurrò su Rai Due, Missione Beauty. Ci saranno con me dei giudici pazzeschi, sarà un talent in versione diversa. Presto vi dirò qualcosa di nuovo”, svela Melissa, che accanto a lei avrà proprio il suo make up artist Manuele Mameli, il fotografo Guido Taroni e non solo.

La showgirl è carica: si gode il momento magico, la ritrovata serenità in amore, grazie al nuovo fidanzato Mattia Rivetti, e progetti entusiasmanti sul piccolo schermo, dove in questa stagione torna protagonista.

Scritto da: La Redazione il 10/9/2021.