Melissa Satta ufficializza l'addio con Boateng: le sue parole

Melissa Satta ufficializza l’addio con Boateng. Dopo giorni e giorni di voci sulla rottura e gossip, la showgirl rompe il silenzio: le sue parole sul social scrivono la parola fine sulla storia d’amore col calciatore del Monza.

La bella 34enne conferma: è divorzio con Boateng. Con un post sul social, condiviso pure dall’ex marito, rende pubblica la sua decisione di proseguire da sola: lei e Kevin Prince prendono strade diverse definitivamente.

“Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni e in totale serenità”, scrive l’ex velina. E aggiunge: “Fermo restando che rimarremo l'uno per l'altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni...e per il regalo più bello….Maddox”.

L’ultima foto che la ritraeva con Boateng risaliva al 19 agosto scorso. “Sono pazzo e probabilmente non cambierò. Amami o no. Ma ti faccio una promessa, se sono qui è per sempre”, scriveva il calciatore. Poi più nulla…

E’ una separazione dolorosa, dopo un ritorno di fiamma che faceva ben sperare e un figlio, nato nel 2014. Melissa cambia rotta e si regala anche un tattoo sul piede: si è fatta disegnare sulla pelle una tigre. Non si arrende, forza e coraggio non le mancano, forse quel felino la rappresenta: farà il meglio per se stessa e per il figlio anche tirando fuori le unghie.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/12/2020.