Melissa Satta è sbarcata a Venezia. La showgirl 33enne è tra i volti noti che in questi giorni stanno popolando il Lido in occasione della Mostra Internazionale del Cinema, giunta alla sua 76esima edizone. L'arrivo della signora Boateng è stato degno di una diva.

Melissa ha salutato la sua amata Sardegna dove ha trascorso lunghe giornate tra bagni di sole e tuffi al mare. Per lei l'estate 2019 è stata davvero speciale grazie al ritorno di fiamma con il marito, il calciatore Kevin Prince Boateng, papà del suo piccolo Maddox, dopo una profonda crisi che li ha tenuti lontani per mesi. Le vacanze sono finite e il primo impegno importante della stagione è il Festival di Venezia.

La Satta si prepara così a calcare nuovamente il red carpet della Mostra Internazionale del Cinema. Sicuramente sfoggerà abiti da sera mozzafiato che metteranno in risalto il suo fisico in perfetta forma. Per l'arrivo a Lido, però, ha scelto qualcosa di semplice: camicia bianca, abbinata a un'ampia gonna dello stesso colore e comode senakers ai piedi. E anche casual è sempre bellissima.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 30/8/2019.