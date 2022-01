Melita Toniolo mostra le maniglie e la pancetta e chiede consiglio ai fan: 'Come le tolgo?’

Melita Toniolo mostra sul social, nelle sue IG Stories, le maniglie sui fianchi e la pancetta. E’ afflitta dalla loro presenza, vorrebbe essere ancora più tonica, così chiede consiglio ai fan: “Come le tolgo?”.

In realtà l’ex Diavolita della tv, 35 anni, legata al comico Andrea Viganò e mamma di Daniel, nato a dicembre del 2017 e che ha da poco compiuto 4 anni, sta benissimo, ha un fisico da sballo e poco importa delle piccole imperfezioni. Eppure Melita confessa: “Da quando ho partorito, questa pancetta e queste maniglie perso non se ne andranno mai. Avete una soluzione voi? Oltre a stoppare il vino, intendo”.

La Toniolo rivela pure i buoni propositi quotidiani: “Ogni giorno mi sveglio e mi dico: ‘devo bere acqua, devo fare più sport, devo, devo, devo…’”. Ma subito aggiunge: “Poi devo fare altri miliardi di cose più importanti…arriva la sera, cucino, mi apro il vinello e..arriva quella grandissima frase: ‘sti caz*i!”. Poi sottolinea: "Non sono incinta".

Nonostante tutto, Melita Toniolo sta bene con se stessa e dopo una giornata piena, abbandona i progetti per migliorare ancora. Riservata, la ragazza nata a Treviso, ex concorrente del Grande Fratello 7, oggi è una donna molto diversa. In passato ha detto: “Non farei mai più nessun reality. Non ho più la voglia di sentirmi giudicata. Né starei troppi giorni distante da Dani. Non voglio più mettermi a ‘nudo’, non ho più l’età”.

Scritto da: la Redazione il 21/1/2022.