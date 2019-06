Melita Toniolo risponde alle domande dei fan nelle sue IG Stories. L’ex gieffina ai tanti che chiedono se la vedranno in tv alla prossima Isola dei Famosi, se mai ci sarà, replica: “Non farei mai più nessun reality”. Non ha più voglia di sentirsi giudicata e non vuole nel suo futuro il ‘trash’. La 33enne nata a Treviso, legata al comico Andrea Viganò, da cui a dicembre 2017 ha avuto Daniel preferisce fare la mamma.

"Non farei mai più nessun reality. Non ho più la voglia di sentirmi giudicata. Né starei troppi giorni distante da Dani. Non voglio più mettermi a ‘nudo’, non ho più l’età”, sottolinea Melita Toniolo, una delle protagoniste del Grande Fratello 7, quando fece perdere la testa ad Alessandro Tersigni, anche lui inquilino della Casa di Cinecittà.

La tv non le interessa più, nessun reality la catturerebbe. Melita Toniolo è piuttosto decisa nel replicare agli ammiratori. Quando uno le domanda: "Ma Melita la ‘Diavolita’ dov’è finita?", la bella influencer risponde: “Parli di quella ragazza di 21 anni che andava dai politici a rompere i maroni? E’ qui, ha finito quel programma e ora continua a chiamarsi Melita. E’ mamma, è felice e non ha voglia di trash”.

Melita Toniolo ai reality show dice basta. Non ha neppure intenzione di andare a nozze con il compagno. “Non credo che mi sposerò - precisa - ma farò un altro figlio”. Vuole dare a Daniel un fratellino o una sorellina.