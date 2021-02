Melory Blasi incinta di 8 mesi mostra il pancione: foto

Melory Blasi, incinta di 8 mesi, mostra il pancione ormai ‘esploso’ sul social. La sorella di Ilary Blasi partorirà, il suo bebè, una femminuccia, a fine aprile. Elegante, con indosso un abito con stampa floreale in seta, condivide alcune foto sul suo profilo Instagram dove in questo periodo ha tenuto informati follower e amici sulla sua dolce attesa.

“E poi in un batter d’occhio ti ritrovi all’ottavo mese”, scrive Melory. La Blasi non vede l’ora di conoscere la sua bambina. Non sta nella pelle, come pure il marito Tiziano Panicci, con cui è andata a nozze il 2 luglio 2017, dopo un lunghissimo fidanzamento.

La bionda 30enne, ortottista e assistente di oftalmologia, è molto presente sui social. E’ anche stata tra le protagoniste di Fashion or Trashion, il programma web condotto da Ilary che l’ha voluta tra i suoi opinionisti. La gravidanza non l’ha mai costretta a fermarsi.

Durante le festività natalizie lei e Tiziano sono stati contagiati dal Covid, per fortuna senza gravi conseguenze. Il 31 dicembre scorso Melory scriveva: “Questo 2020 è iniziato male ed è finito altrettanto male con la nostra positività al virus (per questo che sono scomparsa dai social da diversi giorni) ma nel mezzo ci ha regalato la scoperta della cosa più importante che ora porto dentro di me. Brindo a me, a te, a noi e al nostro futuro. Questa sera ci siamo voluti fare belli solo per te. Che questo 2021 abbia inizio. Buona fine e buon inizio a tutti”. Il nuovo anno le regalerà la sua prima figlia, a lei già zia di Stella, 9 anni, e Nicole, 7 anni, le figlie di Silvia Blasi, e Cristian, 15 anni, Chanel 13, e Isabel, 4, I figli di Ilary e Francesco Totti.

