Melory Blasi, sorella di Ilary, non ha scelto lei il nome della figlia Jolie 

Melory Blasi, sorella minore di Ilary, si gode ogni istante con la sua bambina, venuta al mondo lo scorso 25 aprile. La 31enne, neomamma al settimo cielo, sul social risponde alle domande dei fan che vogliono sapere tutto sulla sua gravidanza e sul parto. Ma non solo. In tanti le chiedono chi abbia scelto il nome della figlia, Jolie. Non è stata lei.

Melory è già tornata in perfetta forma. Non è stato complicato. “Penso un po’ per costituzione e un po’ perché ho preso pochissimi chili in gravidanza e quindi è stato facile tornare in forma”, rivela. La bilancia, durante la gestazione, è aumentata solo di 9 chilogrammi, come tiene a sottolineare subito dopo.

Quando le si chiede del nome particolare dato alla bimba e del motivo per cui l’abbia scelto, Melory chiarisce: “Mi piacciono i nomi particolari e insoliti (forse perché anche io ho un nome particolare), Ma Jolie l’ha scelto mio marito…strano a dirsi ma è la verità”. E’ stato Tiziano Panicci a decidere. I follower domandano pure se Jolie fosse nella lista dei nomi di Ilary Blasi quando era incinta di Chanel, 13 anni. “No, erano altri i nomi su cui era indecisa mia sorella”, chiarisce.

Jolie appena nata pesava 3 chili e 500 grammi. “Il parto è andato bene, anche abbastanza rapido. Ho fatto il parto naturale”, rivela ancora. La Blasi ha fatto l’epidurale.

In molti vogliono sapere com’è andato il primo incontro tra Isabel, l’ultimogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti di 5 anni, e la cuginetta: “All’inizio era un po’ titubante, forse perché Jolie piangeva. Poi l’ha presa in braccio e ha smesso, quindi era tutta contenta”, fa sapere Melory Blasi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/5/2021.