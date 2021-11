Memo Remigi e l’amore con Barbara d’Urso: 'Vivevamo in un monolocale a Milano’

Memo Remigi, che quest’anno è tra i protagonisti di ‘Ballando con le Stelle’, ha rilasciato un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’ in cui ha parlato anche di Barbara d’Urso, con cui ormai diversi decenni fa ebbe una storia d’amore molto intensa. Lui aveva 39 anni e lei appena 19. “Era appena arrivata a Milano, ingenua, inesperta della vita, sono stato il suo mentore, le ho insegnato un po’ di cosine, l’ho protetta da certi ambienti, anzi l’ho salvata. Avevo 39 anni, lei 19”, ha spiegato l’artista, che oggi ha 83 anni, al quotidiano.

Memo, il cui vero nome è Emidio, ha rivelato anche che lui e Barbara vivevano in pochi metri quadri nel capoluogo meneghino. “Io e Barbara abitavamo in un monolocale vicino a piazza Napoli, la portavo con me nelle tv private, le spiegavo come muoversi, come parlare, molti miei colleghi cercavano di aiutarla, sapendo che era la mia ragazza. Pippo Baudo la prese a Domenica In”, ha aggiunto.

Se per la d’Urso Remigi aveva lasciato Lucia, la donna della sua vita (scomparsa lo scorso gennaio), quando finì con la regina della tv, oggi 64enne, Memo tornò proprio da lei. “Finì quando lei (Barbara, ndr) mi disse che voleva un marito e dei bambini, io avevo già dato, era giusto lasciarla libera. E tornai da mia moglie”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 5/11/2021.