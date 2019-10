Mercedesz Henger in una serie di video pubblicati nelle sue IG Stories si scaglia contro la madre. Smentisce tutte le accuse fatte da Eva Henger al suo fidanzato, Lucas Peracchi. E’ costretta a intervenire via web dopo che alcuni si sono scagliati contro di lei e il 33enne in strada e via social. Vuole mettere fine a questo 'teatrino', così lo chiama la 28enne, scatenato dalla 46enne e di cui si chiede il perché. Ha pianto: sta male solo per la situazione che si è generata. Così sottolinea.

Mercedesz Henger precisa che finora ha sempre parlato bene e sostenuto la madre, ora, invece, è costretta ad andarle contro. “Adesso mi ritrovo costretta a difendermi da lei, cosa che non avrei mai creduto possibile, però sono costretta farlo perché la situazione si è fatta molto seria”, spiega la ragazza.

“L’altro giorno addirittura ci hanno urlato dietro per strada delle cose che non sto qui a ripetere, ci scrivono tutti i giorni e sembra che io sto a casa con la bava alla bocca incapace di intendere e di volere mentre Lucas è passato per uno che mi picchia a sangue tutti i giorni, cosa che non è assolutamente vera. Lucas non ha mai alzato un dito che poi, ragazzi, per quel poco che avete conosciuto di me in televisione… Ma secondo voi io sto a casa a farmi mettere le mani addosso senza reagire o fare qualcosa?“, sbotta ancora Mercedesz.

E’ un fiume in piena e continua: “Se questa situazione fosse vera io, nei panni di mia madre, avrei denunciato la situazione eppure lei sa dove abito… Sarebbe venuta qui a prendermi, a tirarmi per un braccio e dirmi: ‘Oh ma che stai a fa’?’ oppure avrei cercato di contattarmi”.

Mercedesz chiarisce ulteriormente: “Lei si giustifica dicendo che ha cercato di contattarmi in tutti i modi, cosa assolutamente non vera. Io avevo cancellato Whatsapp come chi mi segue sa ma c’erano altre mille modi per contattarmi”.

Mercedesz Henger poi si domanda: “Da quando ha chiamato i giornali, perché mi hanno detto che è stata lei a chiamarli, e a insistere che queste robe fossero pubblicate e da quando è andata a Domenica Live a fare queste dichiarazioni fortissime… perché? Sapevo dell’antipatia che aveva nei confronti di Lucas, ma una cosa del genere non me la sarei mai aspettata…”.

Mercedez dice che farà lei personalmente le scuse a chi ha davvero subito violenze, dato che non ha mai sentito la mamma fare le scuse ad alcuno. Lei non vive questa situazione e afferma ancora: “Queste cose non sono assolutamente vere, non ho intenzione di far parte di questo teatrino e di prolungarlo perché non so qual è il fine ultimo e non lo voglio sapere. Mia madre è riuscita a contattarmi solo dopo aver registrato Domenica Live e per minacciarmi, io le ho risposto solo: ‘Ah, adesso ci riesci a contattarmi!’ e da lì l’ho bloccata veramente, non perché me l’ha ordinato qualcuno, queste sono cose ridicole, ma per stare meglio”.

“Con il mio fidanzato sto benissimo, questo dovrebbe interessare a una mamma, che sua figlia stia bene. Ho sperato di ricevere delle spiegazioni, non è successo, così ho dovuto fare questo video, soprattutto per le persone che si stanno preoccupando inutilmente", racconta.

"L’unica cosa di cui vi dovreste preoccupare è di quanto mi sita facendo male questa situazione che non capisco e per la quale mi domando continuamente: ‘Perché?’. Ho anche piango e anche troppo domandandomi il perché. Le spiegazioni che posso presupporre non sono belle, nessuna che mi do è stata fatta per il mio bene…”, dice la ragazza.

“Questa cosa è stata pensata da mesi. Lo posso supporre da determinate cose. Sono allibita, mi spiace tanto. Non preoccupatevi per me, io sto male solo per questa situazione ora e basta”, conclude infine la 28enne.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/10/2019.