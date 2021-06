Mercedesz Henger conferma: 'Con Lucas Peracchi è finita per sempre, ecco perché'

Mercedesz Henger conferma la rottura definitiva con Lucas Peracchi. “E’ finita per sempre”, rivela ai fan nelle sue IG Stories. E svela anche perché la loro relazione sia giunta ai titoli di coda.

Ospite da Barbara D’Urso la 29enne, figlia di Eva Henger, aveva lasciato degli spiragli aperti alla relazione con il personal trainer 34enne. I tira e molla tra di loro si sono susseguiti, per questo chi li amava in coppia sperava potessero ricucire per l’ennesima volta, ma pare proprio non sia così. “Ragazzi, me lo state continuando a chiedere… Io e Lucas non stiamo più insieme, ve lo confermo perché avevo detto che quando la situazione sarebbe stata più chiara lo avrei fatto”, scrive Mercedesz.

“Per quanto riguarda le motivazioni non sono cambiate da quello che avevo raccontato da Barbara”, spiega. In tv la bionda aveva chiarito che tra loro c’era sempre maretta, continui litigi, colpa dei loro caratteri. “Siamo due teste calde”, aveva sottolineato la Henger. Nonostante questo un mese fa la frattura pareva essersi ricomposta. Ora è arrivato l’addio.

“E’ stata un’avventura bellissima, ma purtroppo si è conclusa”, chiarisce Mercedesz Henger che vuole mettere un punto e andare avanti, voltando finalmente pagina.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/6/2021.