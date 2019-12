Mercedesz Henger contro Eva: 'Non voglio più vedere mia mamma'

Mercedesz Henger è contro Eva in tv. A Pomeriggio 5 la bionda 28enne replica alle affermazioni della madre, che lunedì sera a sua volta ha voluto dire la sua sulla rivelazione della figlia sul padre biologico a Live - Non è la D’Urso. Il botta e risposta continua. Mercedesz è delusa e arrabbiata e Barbara D’Urso fa sapere: “Non voglio più vedere mia mamma”.

Mercedesz Henger dice la sua contro Eva Henger che al “Live” ha sottolineato ancora una volta di non aver apprezzato che la figlia rivelasse la verità su padre biologico, anche perché, così ha precisato, tutti già sapevano che Riccardo Schicchi non fosse il suo vero papà.

“Non è vero che lo sapevano tutti! - spiega Mercedesz - Non lo sapevano! Ho incontrato Eleonora Giorgi che è la mamma di Paolo che è stato a scuola con me dall’inizio alla fine, per tredici anni, e mi ha rivelato che pure il figlio ha detto: ‘Andavamo in una scuola internazionale e con tutte le persone internazionali che c’erano i cognomi manco li guardavamo’”.

Poi aggiunge: “Io sono sicura che questa notizia, in un modo o nell’altro, sarebbe uscita comunque dopo che mi ha chiamato questo giornalista. Dire che sono stata io a far uscire questa notizia è ridicolo perché per ventotto anni l’ho tenuta difesa con i denti e con le unghie, in tutti i modi, mentendo anche alle persone a me più vicine spudoratamente”.

“Perché avrei dovuto svegliarmi una mattina e dire 'Boh, oggi sai non ho niente di bello da fare quindi vado in televisione a dire questa cosa'. Assolutamente no! - continua la ragazza - E che mia madre, una delle persone al mondo che dovrebbe conoscermi meglio, dica queste cose è l’ennesima delusione. Delusione è la parola che mi viene, è una cosa che mi ferisce”.

Mercedesz Henger è arrabbiata con Eva, è contro di lei: “Ho elogiato mio padre in tutti i modi. Mia madre poi ha detto che io ho sporcato la memoria di mio padre ma non era quella mia intenzione… assolutamente! Credo che la sporchi di più il fatto che lei l’abbia fatta diventare una faida tra me e lei”.

Poi rivolgendosi proprio alla mamma, le fa sapere: “So benissimo che quando prendo le decisioni da sola, che magari vanno contro il tuo volere, so come reagisci. Questa cosa però non me l’aspettavo e mi dispiace che tu abbia reagito in questo modo. Mi dispiace soprattutto vedere quanto vai fiera delle durissime parole che hai detto nei miei confronti e che non pensi due volte a come mi possa sentire io”.

E infine chiosa: “Basta, non chiedo nulla, non voglio nient’altro. Non chiedo 'vieni qui a chiedermi scusa', non chiedo assolutamente queste cose. Non ho altro da dire. Per il momento, perché poi è sempre mia madre, ma io non la voglio proprio vedere”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/12/2019.