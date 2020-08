Mercedesz Henger è soddisfatta del suo cambiamento fisico. La figlia di Eva Henger ha pubblicato un post in cui confronta il suo fisico nel 2016, dopo l’Isola dei Famosi con quello di oggi.

La bionda, legata al personal trainer Lucas Peracchi, è sempre stata in forma, ma ora il suo corpo appare decisamente più definito. Un risultato ottenuto con sacrifici e costanza come spiega la 29enne: ‘’Era da tanto tempo che non mettevo un “prima e dopo” , questo perché aspetto sempre di arrivare al “massimo” per poter mostrare con orgoglio i risultati della tanta fatica in palestra ... quel “massimo” non so’ neanche io che cosa significhi. So’ solo che adesso , la maggior parte dei giorni, sono felice e soddisfatta del mio fisico. Indipendentemente da quello che possono pensare le persone. “Hai le gambe troppo grosse” , “le braccia non sono femminili” e altri commenti a caso che neanche mi vengono in mente. Certo, sono tutte opinioni valide, sempre se pensate che a giudicare il vostro fisico debbano essere gli altri, ma io non la penso così. Penso che tutti sono bellissimi qualsiasi sia il loro fisico, l’importante è che siano felici e soddisfatti di loro stessi. Ci sono giorni o settimane in cui non sono per niente tirata come nella foto a destra , mi gonfio, mi fermo un attimo. Ma rimango sempre felice e consapevole del fatto che ho lavorato sodo per ottenere risultati che non avrei mai pensato di poter ottenere. E continuerò a lavorare per la mia felicità e soddisfazione. Ovviamente tutto ciò non sarebbe stato facile senza il mio Lucas Peracchi, quindi, come sempre: grazie amore mio’’.

Molti followers hanno apprezzato il post della Henger, mentre ad altri non è piaciuta la trasformazione dell’ex naufraga. Così intervenuto anche il fidanzato Lucas Peracchi: ‘’Posso capire che ognuno ha i suoi gusti giustamente , però dal punto di vista della salute fisica e mentale , è provato che un fisico atletico è nettamente meglio ! Quindi un consiglio , tutti potete arrivare a questi risultati , senza nessun problema , basta volerlo !!! Quindi appoggiate le patatine e la Coca Cola , alzatevi dal divano e cambiate vita !!!!’’.

Scritto da: La Redazione il 18/8/2020.