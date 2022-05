Mercedesz Henger insiste: 'Per Edoardo Tavassi ho avuto un colpo di fulmine’

Mercedesz Henger è tornata a ribadire che per Edoardo Tavassi ha avuto un colpo di fulmine. La 30enne, figlia di Eva Henger, dopo il suo ingresso nell’edizione in corso dell’Isola dei Famosi si è subito avvicinata al fratello di Guendalina. Lui però se inizialmente aveva dimostrato di ricambiare l’interesse, ha poi cominciato a sospettare che la bionda stesse mettendo in atto una strategia per avere visibilità in tv. Mercedesz ha ovviamente respinto l’accusa. Ora ha fatto sapere: “Ho avuto un colpo di fulmine con Edoardo. Ma non è che l’ho avuto qui, o meglio non so se si può considerare tale. Perché io lui l’avevo già visto dall’Italia, lo guardavo in televisione. Mi chiedevo se effettivamente anche dal vivo era così divertente e interessante e quando sono arrivata qui ho avuto la prova”.

“Nessuna delusione, mi è piaciuto anche qui e continua a piacermi molto. Guardando l’Isola da casa mi chiedevo ‘chissà se potrà davvero piacermi?’. E poi in effetti è stato così. Non ho un ideale preciso di uomo, però lui mi piace ancora, nonostante tutto quello che può essere successo”, ha aggiunto.

Le dichiarazioni della ragazza non sono bastate a rasserenare Edoardo. Il 37enne ha sottolineato di essere ancora piuttosto diffidente. “Io di lei non mi fido. All’inizio mi piaceva e mi piace ancora a dire la verità. Però prima mi fidavo e adesso non più. Da quando ho scoperto che era fidanzata fino a poche settimane prima di entrare qui ho cambiato idea su di lei. Come puoi mandarmi messaggi quando dovevi ancora entrare per dirmi ‘ciao mi piaci’, se ti sei appena mollata? Poi magari mi sbaglio, però non posso scoprirlo qui”, ha affermato.

“Se le interesso me lo dimostrerà fuori dall’Isola dei Famosi quando torneremo a Roma. Allora vedremo se l’interesse c’era davvero. Poi adesso vedo che va dai due nuovi bellocci appena arrivati e fa un po’ la gatta morta e allora. Non so se vuole farmi ingelosire. Ma veramente che sono questi giochetti?”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 27/5/2022.