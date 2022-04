Mercedesz Henger nuova naufraga dell'Isola dei Famosi: ha puntato il fratello della Tavassi? 'Voglio innamorarmi'

Mercedesz Henger naufraga di nuovo all’Isola dei Famosi, dopo l’esperienza al reality nel 2016, quando arrivo terza. Gli unici a sapere del suo arrivo sono Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni, il figlio 20enne di Carmen Di Pietro. Ilary Blasi li convoca in zona Confessionale in Palapa e mostra loro la clip di presentazione della bionda 30enne figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi. La conduttrice dice di aver lavorato per loro, in cerca dell’amore. Mercedesz nel video sottolinea di essere single e dichiara: “Voglio innamorarmi”. Ha già puntato il fratello di Guendalina Tavassi? Così sembrerebbe lasciar intendere…

“Sono Mercedesz Henger faccio l’influencer e la modella e non vedo l’ora di tornare all’Isola dei Famosi”, esordisce la ragazza. “Al momento io sono single e ho tantissima voglia di innamorarmi. A me piacciono gli uomini che mi facciano ridere, ma ridere tantissimo, ma che siano anche sensibili. Un uomo per me deve essere sensibile. Fisicamente mi piacciono gli uomini alti. Tartarughe e bicipiti non sono strettamente necessari. La serata ideale sarebbe divano, serie tv e una bella pizza”, continua Marcedesz.

“In realtà avendo visto le ultime puntate dell’Isola qualcuno, non voglio dire chi, che potrebbe piacermi c’è. Mando un bacio a questo misterioso naufrago. Ci vediamo presto…”, poi conclude la Henger, che la scorsa estate ha rotto il suo lungo e travagliato legame con Lucas Peracchi.

Edoardo e Alessandro sorridono sorpresi. Il fratello di Guenda sottolinea l’avvenenza della nuova naufraga che sta per sbarcare in Honduras. Dice di essere lui il più adatto, Alessandro parrebbe troppo piccolo per lei. Ilary li ascolta divertita e gli chiede di mantenere il segreto: pena una grande punizione che verrebbe inflitta a tutti i concorrenti. E’ probabile che Mercedesz Henger arrivi all’Isola venerdì 29 aprile.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/4/2022.