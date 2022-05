Mercedesz Henger in lacrime all'Isola per il messaggio della madre dalla clinica: 'Non ci siamo parlate per 2 anni, ma ora...'

Mercedesz Henger in Honduras, all'Isola dei Famosi, non trattiene le lacrime quando in Palapa viene convocata da Ilary Blasi per parlare della madre. La 30enne crolla quando ascolta il messaggio che le ha inviato Eva Henger, ricoverata nella clinica Villa Parioli a Roma dopo il pauroso incidente in cui è rimasta coinvolta col marito Massimiliano Caroletti lo scorso 29 aprile e ha rischiato di perdere la vita. “Non ci siamo parlate per 2 anni - sottolinea con la voce rotta - Ma ora…”.

“Mia madre ha avuto un incidente, quindi ho titubato molto sulla mia decisione del venire o meno qui sull’Isola”, spiega Mercedesz. “Mi sono spaventata, stavo svenendo quando mi è stato detto di questa cosa - prosegue la ragazza - Ho chiesto a mia madre se preferiva che rimanessi con lei, ma lei mi ha detto di vivermi questa esperienza. Negli ultimi anni, abbiamo avuto un periodo di distacco quasi totale. Non abbiamo parlato per due anni. Quando ci sono problemi di questo tipo, passa tutto in secondo piano. Tutto l'amore seppellito sotto la rabbia risbuca e la rabbia scompare. Anche se un pochino mi fai arrabbiare, ti voglio bene mamma".

La naufraga spiega com’è cambiato il rapporto con la mamma, l’incidente le ha fatte riavvicinare: “Non voglio dire che il rapporto è come prima, ma sono stata felicissima di partire con il cuore più leggero, al pensiero che si è aperta una breccia. Ero ovviamente preoccupatissima per l'incidente, ma lei stessa mi ha detto che si stava riprendendo. Ho visto la speranza di riallacciare un rapporto con lei che sembrava perduta. Il giorno che ho saputo dell'incidente mi sono pentita del nostro distacco, se quel periodo è servito a creare un rapporto ancora più unito…”.

Arriva il messaggio di Eva per lei: “Ciao Memi, ti sto guardando. Sei brava, simpatica, dolce come sempre. Sono orgogliosa di te e felice che non hai rinunciato a questa bella esperienza, anzi sono contenta così ti vedo tutti i giorni. So che ci sono state incomprensioni tra di noi, alti e bassi, ma una volta tornata a casa, spero tardi, ci abbracceremo forte forte. Anche se sono un po' acciaccata. Un bacio grande e divertiti”.

Mercedesz piange: degli hater che l’hanno criticata per la decisione di andare al reality nonostante tutto non le importa, è stata la madre a consigliarle di volare via.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/5/2022.