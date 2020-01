Mercedesz Henger e Lucas Peracchi, intimità bollente: 'Lo facciamo fino a che non sveniamo'

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi in tv ribadiscono di avere un’intimità davvero bollente. A Pomeriggio 5 confermano a Barbara D’Urso quel che il 33enne già svelato in un’intervista a Novella 2000: di avere una vita sotto le lenzuola attivissima. Entrambi sembrano non averne mai abbastanza. “Lo facciamo fino a che non sveniamo”, sottolinea l’ex tronista di Uomini e Donne alla conduttrice, ripetendo le parole già usate.

Sono innamorati e felici. Barbara D’Urso mostra a Mercedesz Henger e a Lucas Peracchi alcuni titoli apparsi sia sul web che sui giornali in cui si parlava della loro intimità bollente. La figlia di Eva Henger, imbarazzata, chiede così al fidanzato da dove esca la frase: “Lo facciamo fino alla sfinimento”, Lucas, senza remore, spiega che è stato lui a usare queste parole durante l’intervista e parla delle sue doti da grande amatore.

“Io sono molto caldo e penso Mercedesz ne sia felice di questo – aveva detto lui - Quante volte al giorno lo facciamo? Una volta al giorno è tassativo, come bere un bicchier d’acqua. Se possiamo, finché non sveniamo”.

La bionda 28enne rimane a bocca aperta e di rimando esclama: “Ma Lucas, come ti viene in mente?”. Il ragazzo non si scompone, sdrammatizzando replica: "Ho detto solo la verità". Non c’è niente di male.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/1/2020.