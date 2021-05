Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono lasciati, lui: 'Il motivo è che...'

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono lasciati. Il personal trainer 34enne, ex volto di Uomini e Donne, lo annuncia ai fan che gli chiedono notizie in merito ai gossip che parlano di addio con la bionda 29enne e l'eventuale motivo della crisi, poi, però, cancella le sue IG Stories. Ci ha già ripensato?

“Ciao ragazzi, siccome siete un po’ che me lo chiedete e siccome non voglio più parlarne, perché non m piace parlare di ‘ste cose… E’ finita. Non c’è una motivazione valida, purtroppo non si andava più d’accordo. Chiuso il discorso. Non ne voglio più parlare”, svela Lucas Peracchi, confermando la fine della storia d’amore con la figlia di Eva Henger, che non è mai stata entusiasta del ‘genero’, anzi, tutt’altro.

Già altre volte, dopo litigate furibonde, i due hanno annunciato la rottura definitiva, per poi cambiare subito dopo idea, tornare sui propri passi e fare pace. Le fasi di tira e molla che li contraddistinguono, fanno riflettere, come pure la decisione di Lucas Peracchi di rimuovere le sue storie: ancora una volta è arrivata la pace o i titoli di coda sono definitivamente confermati?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/5/2021.