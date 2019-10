Mercedesz Henger si diverte con Lucas Peracchi nel relais a cinque stelle Tenuta de l’Annunziata, a Uggiate Trevano in provincia di Como. Eva Henger, la mamma della 28enne, sui social, sui giornali e in tv fa appelli alla figlia perché si faccia sentire e si stacchi dal fidanzato. Per la 46enne la ragazza sta vivendo un 'rapporto malato'. La biondina pare proprio non essere toccata dalle sue parole. Sul social non replica e fa lo stesso il compagno 33enne. I due però raccontano la loro vacanza romantica tra gite nel bosco e la Spa.

Sono giorni di pieno relax del relais extra lusso per Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. Quel che dice Eva sembra non importare molto alla coppia. La showgirl anche a Domenica Live, ospite di Barbara D’Urso, ha ribadito quel che aveva già affermato: la figlia per lei sarebbe succube dell’ex volto di Uomini e Donne. Lucas avrebbe alzato le mani su di lei e fatto cose ‘gravissime’. Mercedesz sarebbe ‘lobotomizzata’ e in sua balia.

Le affermazioni, dure e fortissime, non scuotono la coppia. Mercedesz Henger e Lucas Peracchi a Tenuta de l’Annunziata camminano pacificamente nei boschi, cenano con pietanze gustose e prelibate. Poi si fanno lunghi bagni nella piscina della Spa. Sono romantici e uniti, veri piccioncini. Fanno una capatina anche al lago. La relazione sembra andare a gonfie vele, al contrario di quel che racconta Eva.

Mercedez e Lucas semplicemente finora ignorano le accuse e vivono il loro legame. Mostrano sintonia e serenità, almeno questo è ciò che fanno vedere a tutti i fan. “Io penso che tu stia esternando una famiglia del Mulino Bianco che è forzata perché lui è paranoico ma questo non durerà tanto e tu lo sai!”, ha detto la madre, rivolgendosi direttamente alla figlia. Solo il tempo potrà darle eventualmente ragione.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/10/2019.