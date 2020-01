Mercedesz Henger fa la pace con la madre Eva e riabbraccia la sorella Jennifer

Mercedesz Henger a Domenica Live incontra nuovamente la madre Eva. Dopo mesi di scontri in cui le due parevano non trovare mai un punto di incontro, arriva la svolta: mamma e figlia fanno pace. Non solo. Mercedesz riabbraccia in tv anche la sorella Jennifer: non la vedeva da ben 7 mesi.

La bionda 38enne e la showgirl 47enne fanno pace, anche se all’inizio sembra che gli attriti non siano sanabili. Barbara D’Urso le mette a confronto. Eva Henger tende subito la mano alla figlia, ma Mercedesz pare non voler soprassedere. “Non fare così, dopo aver detto che ho ucciso per la seconda volta mio padre non puoi tendermi la mano. Spiegami perché siamo qui, perché in televisione, sai dove abito, saresti potuta venire”, le sottolinea.

La conduttrice le ha fatte incontrare per fare pace, le due, però, cominciano a rinfacciarsi le parole passate. Mercedesz ricorda alla mamma le sue accuse di maltrattamento contro il fidanzato Lucas Peracchi, come anche la questione relativa alla paternità di Riccardo Schicchi. E’ proprio la D’Urso a intervenire, redarguisce la ragazza e la mette a tacere.

"Tua madre ti ha teso la mano e tu le rispondi così, non c'è la minima intenzione di fare pace. Dai a tua madre l'opportunità di farti vedere che ci sta provando, state soffrendo tutte e due!”, le dice. Eva Henger cerca di giustificare i suoi comportamenti, Mercedesz precisa: "L'unico modo per stare meglio è rassegnarsi al fatto che non chiederà mai scusa per quello che ha fatto e non ammetterà di non aver detto la verità".

La pace arriva, anche se abbastanza lentamente. Gli screzi non sono ancora dimenticati, ma a sciogliere la tensione ci pensa Jennifer. La bambina, sorella minore di Mercedesz, entra in studio. L'11enne, nata dall’amore tra Eva e Massimiliano Caroletti, riabbraccia la 28enne, piange e la tiene stretta. “Mi mancava!”, ammette. Non la vedeva da 7 mesi. L’incontro tra le due è commovente e anche Mercedesz cede al pianto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/1/2020.