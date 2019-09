'Mercedesz Henger schiava sessuale di Lucas Peracchi', l'accusa di Signoretti è shock

Mercedesz Henger sarebbe una schiava sessuale del fidanzato Lucas Peracchi. Riccardo Signoretti fa un’accusa shock a Pomeriggio 5. Il giornalista annuncia sulla rivista da lui diretta, Nuovo, un’intervista esclusiva alla mamma della 28enne, molto preoccupata per la figlia.

“E’ in uscita su Nuovo l’intervista a Eva Henger che parla da mamma preoccupata, anzi, direi proprio angosciata - rivela Signoretti a Barbara D’Urso - Racconta i retroscena del rapporto tra Mercedesz, sua figlia, e Lucas Peracchi”. La conduttrice gli domanda se lui sia certo della situazione. “Sono certo che Eva Henger l’ha raccontato. E’ preoccupata, parla di dipendenza sessuale, per cui sembra che Mercedesz, in virtù di un rapporto molto passionale, accetti da Lucas una serie di comportamenti che Eva invece non tollera”, spiega. Del resto solo pochi giorni l'attrice si è scagliata lei stessa sul social contro l'ex volto di Uomini e Donne.

“Eva non riesce più a parlare con la figlia - continua a spiegare il giornalista - Per questo fa un appello sul giornale, perché Mercedesz l’ha bloccata sul cellulare. Mi ha detto: ‘Devo parlare Con mia figlia, questo non è il ragazzo giusto per lei’”.

Signoretti torna sull’intervista e dice: “Ci sono descritti tanti episodi, situazioni veramente dolorose per una madre. Quando si lascia con Lucas pare che Mercedesz vada dalla madre e racconti le cose che non vanno nel rapporto, poi però, quando tornano insieme, sembra si distacchi nuovamente dalla mamma e chiuda i contatti, quindi Eva è realmente molto preoccupata”.

Riccardo Signoretti annuncia le dichiarazioni scioccanti di Eva Henger anche sul suo profilo social e scrive: “In esclusiva su Nuovo lo sfogo di Eva Henger. L’attrice accusa Lucas Peracchi, fidanzato della figlia Mercedesz. Rivelazioni pesanti che parlano di minacce, insulti, violenze e dipendenza sessuale”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/9/2019.