''Se non torni con me ti ammazzo come un cane'': sul Corsera alcuni messaggi che Basciano avrebbe inviato alla Codegoni prima dell’arresto

Aggressioni fisiche e verbali, continue, impressionanti. Il Corriere della Sera pubblica alcuni messaggi che Alessandro Basciano avrebbe inviato all’ex compagna Sophie Codegoni prima dell’arresto. Il 35enne è finito in manette con l’accusa di stalking e ora si trova a San Vittore. “Se non torni ti ammazzo come un cane” sarebbe uno dei tanti che avrebbe mandato alla 23enne, da cui ha avuto Céline, un anno e mezzo.

Dal luglio 2023 per l’ex gieffina vip sarebbe iniziata l’agonia. “Se non torni con me ti ammazzo come un cane e devi aver paura di tornare a casa”, “Affacciati alla finestra, le paghi tt”, “Per me sei morta, mi fai schifo”, “Mi faccio il carcere”, “Devi morire”, “Ti devo sput.... sui social”, questi sarebbero solo alcuni dei messaggi vocali inviati, "50-60 al giorno”, sottolinea il quotidiano.

“L'ultimo episodio è della notte tra il 13 e il 14 novembre scorso: via della Moscova, centro di Milano, Alessandro Basciano con il Suv affianca e costringe a fermarsi l'auto sulla quale si trova, in compagnia di due amici, la sua ex compagna. ‘Vi ammazzo come cani, non sapete con chi avete a che fare’, urla come un pazzo il 35enne che, sceso dal Suv, sfonda il parabrezza dell'auto e letteralmente trascina fuori uno dei due amici di Codegoni, Mattia Ferrari, prendendolo a pugni in mezzo alla strada. Poi chiama l'ex compagna per dirle che sarebbe arrivato a casa sua per ‘ucciderla'”, fa sapere ancora il giornale.

Sophie, a causa di Alex, “non usciva più di casa se sapeva che era in città”. “Una ‘ossessiva gelosia’ incontrollabile che non si ferma di fronte a nulla e a nessuno, che rischia di crescere di intensità e pericolo, secondo la Procura di Milano che, con l'aggiunta Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo, ha chiesto e ottenuto dal gip Anna Magelli l'arresto dell'uomo per stalking”, si sottolinea ancora.

La prima aggressione sarebbe avvenuta a Mykonos il 26 luglio 2023. A settembre dell’anno scorso anche un ‘agguato’. “Durante la FashionWeek, durante un appuntamento di lavoro, Codegoni aveva dovuto subire non solo una pioggia di insulti e minacce - tutti inviati con messaggi vocali - ma si era anche ritrovata l'ex non invitato a un evento ‘alla presenza di numerose persone’, davanti alle quali, aveva cominciato ad urlare intimandole ‘via, vergognati, fai schifo'”, scrive il quotidiano.

“In quell'occasione avrebbe cominciato a strattonarla per il vestito e a colpirla ‘ripetutamente da dietro sulla parte interna delle ginocchia, per farle perdere l’equilibrio'; a causa di tale condotta totalmente imbarazzante, per cui Basciano aveva anche urtato un bicchiere causandone la caduta fragorosa a terra, la security lo aveva allontanato con la forza dal locale. Sophie Codegoni ‘aveva perso anche l'opportunità di concludere il contratto con il brand sponsor dell’evento'. Basciano l'avrebbe minacciata anche a Ibiza e poi aggredita in tanti eventi a cui lei partecipava, come uno del 10 novembre scorso nella nota discoteca milanese Hollywood. Il 4 novembre l'avrebbe costretta ad incontrarlo ‘sotto minaccia’, dopo che più volte dall'estate 2023 in avanti aveva cercato anche di farle credere che era cambiato e che dovevano ‘ritornare insieme’”. Il quadro che ne emerge è agghiacciante.