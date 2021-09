MET Gala 2021, sul red carpet Jennifer Lopez, la figlia di Madonna e tanti altri: foto

Ai MET Gala 2021 sul red carpet Jennifer Lopez fa faville vestita da cow girl. La popstar 52enne è un incanto. Ma non c’è solo lei nella notte newyorkese più glamour dell’anno al Metropolitan Museum della Grande Mela. I look esagerati della figlia di Madonna,Lourdes Ciccone, e tanti altri catturano lo sguardo.

Il Met Ball avrebbe dovuto svolgersi a maggio, ma le restrizioni agli eventi per la seconda ondata hanno spinto gli organizzatori a rimandarlo al 13 settembre. Il tema di questa edizione è un omaggio agli Stati Uniti, alla sua multiculturalità e al lessico della sua immagine, le star lo interpretano liberamente. J.Lo sceglie Ralph Lauren ed è spaziale con il suo look: abito marrone con maxi spacco laterale, profonda scollatura, strascico. Per lei cappello da cow boy, un piume sulle maniche, cintura e gioielli in metallo.

Lourdes, che si fa chiamare Lola, per il debutto sul tappeto rosso del Met Gala sceglie un abito rosa acceso con migliaia di borchie ricamate griffato Moschino by Jeremy Scott, tacchi argentati. Schiena scoperta per la 24enne, una borsa glitterata rosa con manico dorato, capelli lunghissimi sciolti e ascelle non depilate in bella mostra.

Kim Kardashian è irriconoscibile: outfit nero, firmato Balenciaga. La mora 40enne porta un paio di socks boots aderenti, un mini abito, un doppio strascico, dei guanti e un passamontagna a coprire volto e testa. Fa il suo ingresso insieme allo stilista Demna Gvasalia.

Irina Shayk è incantevole con il vestito color carne con ricami floreali coloratissimi firmato sempre Moschino. La top model 35enne è tra le più ammirate. Enigmatica Rihanna, come pure Elliot Page, che optano per il nero: tutto sempre Balenciaga.

Donatella Versace è iconica in total white: per la stilista 66enne abito bianco con borchie dorate firmato dalla sua Maison e tacchi altissimi ai piedi. I Capelli come sempre sono sciolti, portati con la riga di lato: è cool.

A dirigere le danze dell’evento, come sempre, c’è Anna Wintour, l’influente editore di Vogue e organizzatrice del Gala. La giornalista 71enne indossa un abitino fasciato di Oscar de la Renta a fiorellini, un omaggio allo stile che l’ha resa un simbolo degli Usa. Arriva in anticipo ed è fotografatissima.

