Mia Ceran è incinta: ecco il pancione e l'annuncio a Quelli che il calcio

Mia Ceran annuncia di essere incinta poco prima di andare in onda a Quelli che il calcio. La conduttrice 34 enne è in dolce attesa, aspetta il suo primo figlio dal compagno.

Mia Ceran incinta ha tenuto riservata la gravidanza fino a quando è stato possibile. Ha deciso di rivelare la dolce attesa domenica 18 aprile. ‘’Grandi attese (e per una volta non parlo della puntata)’’ ha scritto Mia su Instagram poco prima di entrare nello studio di Quelli che il calcio, programma condotto con Luca Bizzarri e Paolo Kessissoglu. Vestito aderente e pancione in vista, la Ceran ha ricevuto una valanga di like e poco dopo in diretta ha annunciato la dolcissima attesa. Il pancione è già ben visibile e così i suoi colleghi di conduzione le hanno chiesto: “Mia, devi dirci qualcosa?“. “Ah sì, aspetto un bambino”.

Applausi e tanta felicità per la conduttrice, da sempre molto riservata sulla sua vita privata.

Scritto da: La Redazione il 19/4/2021.