''Mia figlia mi divorava, era famelica'': Laura Freddi confessa che a 6 anni dal parto si deve ancora riprendere dalla gravidanza

La 51enne ha realizzato il sogno di una vita con l’arrivo di Ginevra

Oltre 6 anni dopo il parto però non si è ancora completamente ripresa: le sue parole

Laura Freddi ha rivelato di non essersi ancora ripresa dalla gravidanza, sebbene abbia partorito poco più di 6 anni fa.

La showgirl, ex volto di ‘Non è la Rai’, lo ha raccontato intervenendo a ‘Talk2u’.

La 51enne, che è mamma di Ginevra, avuta nel 2018 insieme al compagno Leonardo D’Amico, pensa che potrebbe entrarci anche il fatto di aver sperimentato la maternità non più giovanissima.

Laura Freddi, 51 anni, ha rivelato che a 6 anni dal parto si deve ancora riprendere dalla gravidanza

“Mi devo ancora riprendere dal parto e dalla gravidanza”, ha fatto sapere.

“Io sono una che si informa, mi incuriosiscono queste cose. Mi sono imbattuta in un articolo di un professore che raccontava che la donna si riprende dopo 7 anni dalla gravidanza”, ha aggiunto.

“Io ancora non mi sono ripresa, Ginevra ha compiuto 6 anni a gennaio. Mi domandavo come fosse possibile che il corpo di una donna non avesse le forze al 100 per 100. Nel mio caso anche l’età… un’età un po’ meno prestante”, ha continuato.

L’allattamento non è stato per lei una passeggiata: “Mia figlia mi si divorava, era famelica. Io ero sempre più magra, praticamente mi consumava. L’allattamento però, dico la verità, è stato il periodo più bello in assoluto. C’è un rapporto col figlio speciale”.

Laura è felicissima di aver avuto la figlia a 45 anni: aveva quasi perso del tutto la speranza di realizzare il sogno della maternità

“Non ho più ripreso la forma di prima, ho mollato tutto quello che era sport. Io ho sempre fatto tanto sport nella vita, per cui ho avuto dei momenti non facili anche a livello psicologico. A volte ci si sente sole pur non essendolo. Nessuno ci può capire in quei momenti, è come se ci si chiudesse in una bolla”, ha proseguito.

Laura per la sua esperienza pensa sia proprio vero che ci vogliono molti anni per rimettersi pienamente in forma dopo la dolce attesa.

Laura con la figlia e il compagno Leonardo D'Amico

“Però dico la verità, 7 anni secondo me ci stanno tutti, quindi io ancora mi devo riprendere”, ha concluso.

Ad ogni modo è felicissima di essere diventata mamma. Era un suo grande sogno e pensa di aver vissuto quasi un “miracolo” realizzandolo a metà dei quarant’anni.