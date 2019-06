Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì: amore ritrovato. Per i due un selfie insieme

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì condividono sul social uno dei rarissimi scatti che li immortalano insieme. L’attrice 40enne e il regista 55enne, dopo la crisi dello scorso novembre, hanno ritrovato il loro amore. La bionda sul suo profilo regala lo scatto, un selfie a due, ai fan e scrive: “My man”. Ha un cuore disegnato sulla guancia, segno che il sentimento è tornato prorompente.

Non c’è bisogno di altre parole per testimoniare l’amore ritrovato. Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, che parevano a un passo dal divorzio solo pochi mesi fa, stanno di nuovo bene insieme. Il selfie della coppia rasserena gli ammiratori che hanno da sempre sostenuto la loro unione. Sono sopravvissuti al periodo turbolento. Si sono sposati il 17 gennaio 2009 e hanno messo al mondo due figli: Jacopo, 9 anni, e Anna, che ne ha quasi 6. La nascita della bambina è stata addirittura ripresa in diretta e mostrata sul grande schermo nel film di Francesca Archibugi, “Il nome del figlio”.

Stavano per dirsi addio a causa dei troppi impegni che l’estate del 2018 e poi in autunno li avevano tenuti distanti, ma ha vinto il sentimento. L’amore è ritrovato e arriva il selfie in coppia. Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì non fanno crack.