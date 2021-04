Michael Bublé adora una regione italiana: ecco quale

Michael Bublé ama l’Italia, ma in particolare va pazzo per una regione del nostro Paese. Lo ha rivelato lui stesso in occasione dell’Earth Day. Il 45enne canadese ha voluto celebrare la Giornata della Terra pubblicando su Instagram una foto che lo ritrae proprio nel Bel Paese, in una zona del Sud. Accanto all’immagine, in cui appare con tutta la sua famiglia, ovvero la moglie Luisana Lopilato e i figli Noah, Vidas ed Elias, ha scritto: “Oggi è l’Earth Day e voglio condividere uno dei luoghi del pianeta più importanti per me, la Puglia, in Italia”. “Questa è una foto mia e della mia famiglia in Puglia dopo aver imparato a fare la pizza”, ha aggiunto.

Bublé ha poi svelato che tutti quanti i suoi bambini sono stati concepiti proprio nello Stivale. “Una curiosità divertente: i nostri figli li abbiamo concepiti sempre in Italia!”, ha concluso.

Nel 2016 Michael, che ha discendenze italiane ed ha anche la cittadinanza del nostro Paese, ha vissuto un momento molto difficile proprio a causa di un problema familiare. Al primogenito Noah era stato infatti diagnosticato a soli 3 anni un tumore al fegato. Dopo molte cure e tanta voglia di farcela, oggi il bambino è guarito. Per i Bublé, che avevano lasciato praticamente tutti gli impegni di lavoro per concentrarsi sul piccolo, è stata una terribile esperienza che li ha però fortificati ed uniti ancora di più.

Scritto da: la Redazione il 23/4/2021.