Michael Terlizzi, 33 anni, sbotta contro Francesca De André, 29. Il ragazzo è esasperato dal comportamento della coinquilina e, sfogandosi con Vladimir Luxuria, afferma: "Se ha dei problemi, andasse ad affrontarli fuori senza rompere il ca**o a noi".

Michael Terlizzi nella Casa del "Grande Fratello 16" appare sempre piuttosto pacato ma stavolta il comportamento di Francesca De André gli ha fatto saltare i nervi: "Le stavo portando un pezzo di pizza come faccio con tutti ma lei mi fa: 'Tanto è una scusa e ti rimangi tutto. Ti ho visito farlo altre volte'. Ma oh! Che nervi”, racconta il gieffino dopo essere stato accusato dalla De André di rubare i pezzi di pizza e di mangiare troppo.

"Io ci rimango male perché non è vero", aggiunge Michael. E poi sbotta: "Non ne posso più. Se mi innervosisco sul serio, comincio ad esplodere e poi vedi cosa succede. Non ci posso discutere perché inizia a insultarti, a dirti porcherie. Va bene tutto, la vita difficile, ma non è l'unica. Ora ha rotto. Se hai problemi, vai ad affrontarli fuori, non rompere il ca**o a noi. Con la scusa che è così, dobbiamo farle passare tutto?".

Francesca De André dal canto suo ha espresso un giudizio contro Michael Terlizzi parlando con Erica e Gennaro: "Non lo sopporto più. Basta, si ingozza di cibo tutto il giorno".

Francesca, insomma, è ai ferri corti con Michael ma sembra aver ritrovato un certo equilibrio con Gennaro. I due sono tornati a farsi le coccole. Il ragazzo ha chiesto alla De André un bacio in bocca e lei ha risposto: "Io non bacio in bocca gli amici". In magazzino Lillio ha cerco un altro approccio fisico con Francesca e quest'ulttima ha esclamato: "Oggi sei molto animalesco".