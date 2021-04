Michela Coppa incinta del primo figlio: 'Gravidanza difficile, nausea e gastrite'

Michela Coppa impazzisce dalla gioia. Sul social annuncia di essere incinta del suo primo figlio. L’ex Letterina di Passaparola 37enne è al quarto mese di gestazione. “Gravidanza difficile - svela emozionata - Ho nausea e gastrite”.

Showgirl, conduttrice, ex modella, oggi insegnante di yoga ed esperta di alimentazione, Michela Coppa ha iniziato ‘i lavori’ per la cicogna a fine settembre scorso, come racconta con gli occhi lucidi nelle sue IG Stories.

Il desiderio di allargare la famiglia, per la felicità anche del compagno, l’imprenditore Christian Mila, si è avverato quasi subito: a gennaio il test di gravidanza è risultato positivo. All’inizio ci sono state alcune difficoltà, ora, però, dopo aver fatto tutte le analisi, può finalmente rivelare al mondo di essere incinta.

"Buongiorno ragazzee! Finalmente possiamo dirvi che siamo in due da un po' di mesetti, anche se tante di voi se ne erano già accorte conoscendomi bene. Che emozione indescrivibile ragazze - scrive nel suo post su Instagram - soprattutto perché dopo tutte le analisi ora sono tranquilla e posso condividere con voi la mia prima gravidanza! Sono entrata da due settimane nel quarto mese e vi racconterò presto come ho vissuto questi mesi perché non sono stati facili. La vita decide a prescindere da noi e ho imparato ancora di più cosa significa accettare. Grata di vivermi questi momenti indimenticabili e finalmente in vostra compagnia”.

Michela Coppa accompagna le sue parole con una foto in cui accarezza il suo pancino. “Non è stata una gravidanza super semplice, soprattutto all’inizio”, svela poi nelle storie. “Il mio corpo è subito cambiato, non è stato facile nascondervi la gravidanza, ora, invece, mi sto un po’ asciugando”, spiega.

“A livello alimentare mi sta seguendo la dottoressa Sara Farnetti, mi ha aiutato tantissimo con le nausee. Ho anche la gastrite, non ho mai rimesso, ma ho queste problematiche e lei mi dà una mano a risolverle. A quattro mesi e mezzo dovrebbero diminuire, spero che la situazione migliori”, dice ancora. E’ al settimo cielo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/4/2021.