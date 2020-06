Michela Quattrociocche: 'Per accordo legale non parlo della mia separazione'. Per 'Chi' sarebbe legata a...

Michela Quattrociocche dell’addio con Alberto Aquilani non parla. Interrogata da Chi sulla rottura con l’ex calciatore 35enne, sposato il 4 luglio 2021 e da cui ha avuto le due figlie Aurora, 9 anni,e Diamante, 4, l’attrice 31enne non commenta. "Per accordo legale non parlo della mia separazione", fa sapere

“Alberto Aquilani e io per un accordo preso con i legali abbiamo scelto di non rilasciare interviste sulla nostra separazione. In questo momento posso solo dire che sono felice”, dichiara lapidaria Michela Quattrociocche. Secondo il settimanale la gioia della mora sarebbe dovuta a Giovanni Naldi. Per il giornale diretto da Alfonso Signorini sarebbe lui il nuovo compagno di Michela.

Giovanni Naldi è un facoltoso imprenditore con l’hotellerie nel Dna. Con il padre Roberto Naldi e la sorella Adele il rampollo gestisce una società, la Roberto Naldi Collection, proprietaria di molti alberghi extra lusso, tra i quali pure l’Hotel Parco dei Principi a Roma. E’ proprio qui che avrebbe conosciuto Michela Quattrociocche.

La giovane artista è una cliente fissa della palestra dell’albergo: tra una seduta di allenamento e l’altra Michela avrebbe ceduto alla corte di Giovanni. Per Chi è lui il suo nuovo amore. Sempre stando al settimanale Aquilani sarebbe al corrente della relazione della sua ormai ex moglie, ma non commenterebbe.

Michela Quattrociocche avrebbe già cambiato casa, lo sportivo, invece ha mantenuto la sua dimora, una villa di famiglia. Naldi avrebbe conquistato pure il cuore delle amiche di Michela, ma finora i due non si sarebbero mai fatti paparazzate insieme, riuscendo a sfuggire agli obiettivi dei fotografi appostati.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/6/2020.