Michela Quattrociocche e Alberto Aquiliani sono volati a New York con le due figlie. La coppia durante la vacanza si è concessa anche momenti particolarmente romantici

Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani in vacanza a New York con le figlie

L'attrice e l'ex calciatore dopo tanti anni insieme appaiono sempre innamoratissimi

Michela Quattrociocche, 30 anni, e Alberto Aquilani, 34, si sono concessi una romantica vacanza a New York. L'attrice e l'ex calciatore però non erano da soli: con loro anche le due figlie Aurora, 8 anni, e Diamante, 4. Michela Quattrociocche sul suo profilo Instagram condivide i momenti più belli della vacanza a New York trascorsa insieme al marito Alberto Aquilani. In una foto la coppia posa sulla terrazza di un palazzo di Brooklyn con alle spalle un panorama mozzafiato: "Con la vista più bella di NCY", scrive la protagonista di "Scusa ma ti chiamo amore" nella didascalia che accompagna lo scatto. In un'altra foto invece marito e moglie si baciano di fronte a un suggestivo tramonto. Ma durante la vacanza a New York ci sono stati anche bellissimi momenti trascorsi con le bimbe. Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani hanno fatto visitare la città ad Aurora e Diamante. La coppia, sposata dal 2012, ha formato una famiglia bellissima. Nella Grande Mela i due hanno trascorso anche del tempo con l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi e la moglie Gaia Lucariello. Una vacanza la loro tra famiglia e amici, ma anche con momenti romantici. Dopo tanti anni insieme Michela e Alberto sembrano ancora due fidanzatini.









Le news, le foto e i video di Gossip.it GRATIS sul tuo smartphone Android o sul tuo iPhone/iPad : scarica ora l'app!

Commenti

Per commentare è necessario registrarsi, una volta sola, alla piattaforma Disqus tramite e-mail o profilo social (Facebook, Twitter o Google). Se non è confermato l'indirizzo mail, il commento resterà in attesa di approvazione.

Inserendo un commento, l'utente dichiara di aver letto, compreso e accettato il .

Abilita il javascript per visualizzare i commenti. Powered by Disqus.