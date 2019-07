Estate 2019: Michela Quattrociocche incanta i follower in bikini

Michela Quattrociocche, 30 anni, ha trascorso le ultime settimane tra il mare delle Baleari e quello della Costiera Amalfitana, con con una pausa di qualche giorno da spiagge e tuffi in acqua a New York. L'attrice di "Scusa ma ti chiamo amore" e "Scusa ma ti voglio sposare", moglie dell'ex calciatore Alberto Aquilani, sta trascorrendo un'estate meravigliosa con vacanze da sogno e anche quest'anno supera a pieni voti la prova bikini.

Michela sul social condivide gli scatti delle sue vacanze. In uno in particolare indossa un costume azzurro che mette in risalto il fisico tonico. I follower sono impazziti. In tanti le fanno i complimenti: "Bellissima Miky", si legge tra i commenti. E ancora: "Questa foto è stupenda e tu sei perfetta", le scrive un'ammiratrice. La prova bikini, insomma, è superata con lode anche sul Instagram. Michela in due pezzi piace.

La calda estate di Michela Quattrociocche procede a meraviglia. Dopo Ibiza e Capri sicuramente ci saranno per lei altre mete dove rilassarsi con il marito e le due figlie, Aurora e Diamante. L'estate è ancora lunga.









Scritto da: Francesca Romana Domenici il 2/7/2019.