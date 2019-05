Michela Quattrociocche, 30 anni, è volata in Inghilterra per il concerto delle Spice Girls. L'attrice, moglie dell'ex calciatore Alberto Aquilani, sul social condivide uno scatto che la ritrae davanti all'Ethiad Stadium di Manchester dove si sono esibite Mel B, Mel C, Geri Halliwell ed Emma Bunton.

Per il concerto delle Spice Girls, Michela Quattrociocche ha scelto di indossare una comoda tuta con marsupio argento come accessorio. L'attrice ha optato anche per una giacca a vento rosa per proteggersi delle condizioni climatiche di Manchester: "Pioggia vento e freddo non ci hanno fermati ieri sera - ha scritto infatti Michela nella didascalia che accompagna lo scatto - sono tornata bambina con il mio gruppo preferito, le Spice Girls, e mi sono divertita come una matta. Girl Power".

La Quattrociocche, insomma, ha affrontato il maltempo pur di essere presente al concerto che le Spice Girls hanno tenuto a Manchester. Geri, Mel B, Emma e Mel C sono tornate per la gioia dei loro fan. Peccato che non abbia risposto all'appello Victoria Beckham, ormai impegnatissima come stilista. Posh ha però fatto gli auguri alle sue ex colleghe per questa reunion tanto attesa.