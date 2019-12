Michela Quattrociocche, festa di compleanno a sorpresa per i 31 anni

Michela Qattrociocche rimane a bocca aperta per la sua festa di compleanno a sorpresa per i 31 anni che compie oggi, 3 dicembre. L’attrice crede che il marito, Alberto Aquilani, la stia semplicemente portando a cena fuori per celebrare la ricorrenza allo scoccare della mezzanotte, invece nel locale romano trova una folla di amici cari ad attenderla…

Tutti l’aspettano trepidanti. La festa di compleanno a sorpresa per i 31 anni di Michela Quattrociocche è riuscitissima. La more non se l’aspetta e il suo stupore è assolutamente reale.

Al party tra gli invitati ci sono anche la biondissima Laura Chiatti, molto legata alla sua Micky, Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi, a cui la Quattrociocche è legata dai tempi in cui pure il marito era uno dei centrocampisti d’oro della Roma, e Gaia Lucariello, moglie del mister della Lazio Simone Inzaghi.

La festa a sorpresa per i 31 anni di Michela Quattrociocche non sarebbe perfetta se non fossero presenti anche le due figlie della romana, Aurora, nata il 18 aprile 2011, e Diamante, venuta al mondo il 3 novembre 2014, i suoi due amori più grandi.

Michela è bellissima, sorride raggiante e si gode ogni momento della serata che le è stata dedicata. L’organizzazione è impeccabile, gli invitati ballano e si divertono. La torta, super, arriva solo appena dopo la mezzanotte.

Michela spegne le candeline senza anticipare di un istante, perché porterebbe male. Poi brinda e balla scatenata.

Bacia appassionata anche Aquilani, con cui il rapporto è intenso e speciale. Dopo sette anni di matrimonio non c’è alcuna crisi all’orizzonte tra i due.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/12/2019.