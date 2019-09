Primo giorno di scuola anche per le figlie di Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani. L'attrice 30enne posta sul social uno scatto che la ritrae insieme a Aurora, 8 anni, e Diamante, 4. Le bimbe sfoggiano un look identico con t-shirt di Topolino sotto a un delizioso abitino in denim. Ma se la primogenita sorride, la più piccolina ha il viso un po' imbronciato, non sembra molto felice che le vacanze siano finite. La celebre mamma invece fa il segno di vittoria con le dita.

Michela, infatti, nella didascalia scrive: "Primo giorno di scuola: la mia felicità contro la loro felicità". E usa anche l'hahstag "Diamante mai una gioia", per descrivere lo stato d'animo della secondogenita all'idea di dover tornare a scuola. "Diamante chiaramente felicissima!", scrive divertita Sonia Bruganelli. "Che belle le mie bimbe" è invece il commento di Laura Chiatti.

La Quattrociocche è contenta che le figlie siano tornate a scuola. Come molte mamme festeggia, con ironia, la fine delle vacanze estive. Ora, finalmente, avrà un po' più di tempo da dedicare a se stessa. "Che belle, beata te che iniziano prima", commenta una fan.





Scritto da: Francesca Romana Domenici il 3/9/2019.