Michela Quattrociocche non potrebbe essere più in forma. L’attrice ha da poco posto fine al suo matrimonio. Durante il lockdown ha annunciato che la relazione con Alberto Aquilani, ex calciatore e padre delle sue figlie, si è conclusa. Eppure sembra stare passando un periodo sereno (per quanto possibile di questi tempi…) e questo si manifesta anche nel suo aspetto esteriore, come mostrano alcune foto postate dalla 31enne romana sul social. Nelle ultime ore Michela ha infatti pubblicato su Instagram alcuni scatti che la ritraggono in bikini sulla spiaggia di Sabaudia (litorale sud del Lazio) e le sue forme sono davvero molto toniche.La bella mora, che insieme all’ex marito 35enne (si erano sposati nel 2012) ha le figlie

Aurora, 9 anni, e Diamante, 4, avrebbe ritrovato il sorriso anche grazie all’imprenditore Giovanni Naldi. I due sono stati paparazzati insieme, ma non c’è stata alcuna conferma ufficiale dei rumour sulla loro presunta relazione.

Intanto qualche tempo fa intervistata da ‘Chi’ Michela non ha voluto entrare nei dettagli della fine dell’amore con Alberto. Ha però fatto sapere che non può parlare di questo argomento perché ci sono accordi legali. “Alberto Aquilani e io per un accordo preso con i legali abbiamo scelto di non rilasciare interviste sulla nostra separazione. In questo momento posso solo dire che sono felice”, ha spiegato.

