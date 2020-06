Michela Quattrociocche lascia la villa coniugale? L'indiscrezione

Michela Quattrociocche avrebbe già quasi concluso gli accordi di separazione dal marito Alberto Aquilani. Lascia la villa coniugale? Stando a quel che rivela Chi sembrerebbe proprio di sì.

Secondo il settimanale l’attrice 31enne starebbe per traslocare, L’ex calciatore 35enne dovrebbe mantenere la casa di famiglia, un’antica villa in cui la coppia viveva a Roma insieme alle due figlie, Aurora, 9 anni compiuti lo scorso 18 aprile, e Diamante, 4 anni.

L’annuncio della rottura, dopo dodici anni insieme e quasi otto di matrimonio, è arrivato quasi a metà maggio come un fulmine a ciel sereno. In una Instagram Story Michela Quattrociocche ha scritto: “In questo momento così difficile per la vita di tutti noi, e dopo tanto dolore per quanto accaduto per il Covid-19, avremmo preferito il silenzio. Ma i tanti amici, e le tante persone che ci vogliono bene, ci chiedono da tempo di noi. Abbiamo deciso - di comune accordo e con grande rispetto reciproco - di separarci”.

Nessuno dei due ha più fatto parola dell’addio, ora è il giornale diretto da Alfonso Signorini a regalare aggiornamenti sulla rottura. Per Chi la bella mora sarebbe già innamorata di un altro uomo. “Il suo cuore ormai batte per un altro - scrive il rotocalco - un facoltoso imprenditore romano. Chissà se Aquilani sa chi è il nuovo principe azzurro della sua ex moglie…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/6/2020.