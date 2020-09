Michela Quattrociocche parla del nuovo amore: ecco dove lo ha conosciuto

Michela Quattrociocche parla del suo nuovo amore Giovanni Naldi. Rivela dove lo ha conosciuto. I due si sono incontrati in palestra.

Il settimanale Chi, spifferando lo scoop relativo al nuovo amore di Michela Quattrociocche, era stato il primo a svelare che l’attrice romana 31enne, mamma di Aurora, 9 anni, e Diamante, 4, avute da Alberto Aquilani, e il giovane imprenditore si erano conosciuti nella palestra dell’Hotel Parco dei Principi a Roma, dove entrambi si allenavano. Ora la mora regala l’ufficialità.

Rispondendo alle domande dei fan nelle sue IG Stories, la Quattrociocche confessa pure in che rapporti è con l’ex marito. “Ottimi”, scrive. Quando le si domanda quanto pesi ricominciare sapendo che le persone ti giudicheranno, Michela replica: “Non cambio e non ho mai preso decisioni nella mia vita preoccupandomi del giudizio delle persone che non mi conoscono e non sanno nulla di me… Io nella vita ho sempre seguito il mio cuore senza fare calcoli di questo tipo. Le persone se ne faranno una ragione, altrimenti non è un mio problema”.

Michela Quattrociocche va dritta per la sua strada: le critiche non la spaventano. “Per fortuna ho sempre avuto un carattere molto forte e non mi lascio abbattere da pregiudizi di persone che di me non sanno niente, la migliore risposta è essere sempre gentili”, precisa.

Splendida e in forma, annuncia che presto tornerà al cinema. “Non seguo diete, mangio più o meno tutto, abbastanza sano, ma se ho voglia di un dolce, di pizza o di un fritto non ci rinuncio. Per fortuna ho un ottimo metabolismo”, racconta ancora ai follower che vogliono conoscere il suoi segreti di bellezza.

