Michela Quattrociocche sta riprendendo in mano la sua vita. L’attrice solo qualche settimana fa ha annunciato che la sua relazione con Alberto Aquilani è giunta al capolinea. Il matrimonio con l’ex calciatore è finito per cause non meglio precisate, ma resta la stima reciproca, anche perché i due ora dovranno condividere l’educazione delle figlie nate dalla lunga storia d’amore, ovvero Aurora, 9 anni, e Diamante, 5.

Quel che è certo però è che la bella romana 31enne sembra essere davvero in splendida forma e anche molto serena, almeno a giudicare dalle immagini che posta sul social negli ultimi tempi (spesso in compagnia di amiche, tra risate e chiacchiere). Come per esempio quella condivisa qualche ora fa, in cui appare in giro per Roma proprio insieme ad un’amica. Vestito rosa e sorrisone a trentadue denti, Michela sembra stare davvero molto bene.

Erano i primi di maggio quando l’interprete cinematografica, che ha raggiunto la notorietà grazie al film ‘Scusa ma ti chiamo amore’ (in cui recita affianco a Raoul Bova), ha deciso di far sapere a tutti che le nozze con Aquilani sono giunte al termine a circa otto anni dal ‘sì’. Dopo un paio di mesi di lockdown ha fatto sapere: “In questo momento così difficile per la vita di tutti noi, e dopo tanto dolore per quanto accaduto per il Covid-19, avremmo preferito il silenzio. Ma i tanti amici, e le tante persone che ci vogliono bene, ci chiedono da tempo di noi. Abbiamo deciso - di comune accordo e con grande rispetto reciproco - di separarci”.

“È stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile. Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose, che saranno al centro della nostra vita”, aveva aggiunto.

