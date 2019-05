Michela Quattrociocche e Tamara Pisnoli tornano adolescenti: con le figlie al concerto di Ultimo. L’attrice e l’ex moglie di Daniele De Rossi portano Aurora e Gaia a vedere il loro idolo

Al concerto di Ultimo con le figlie Tamara Pisnoli e Michela Quattrociocche

Look da teenager per la mora 30enne e la bionda 38enne

Michela Quattrociocche e Tamara Pisnoli vanno con le figlie al concerto di Ultimo. La moglie di Alberto Aquilani e l’ex moglie di Daniele De Rossi, amiche da moltissimi anni, portano a vedere ad Aurora, 8 anni e Gaia, 13, il loro idolo. Hanno un look da teenager. Michela Quattrociocche e Tamara Pisnoli si fanno una foto insieme alle figlie. Vanno al concerto di Ultimo al Palalottomatica a Roma. La mora 30enne e la bionda 38enne sorridono accanto alle due ragazzine. L’attrice, che condivide lo scatto sul suo profilo social, scrive: “Quando le figlie sono quasi più alte di noi”. Il concerto di Ultimo, di cui le figlie sono grandi ammiratrici, coinvolge moltissimo anche Michela Quattrociocche e Tamara Pisnoli, pure loro fan del cantante. Le due intonano i brani dell’artista e si lasciano coinvolgere dall’atmosfera catalizzante del tutto esaurito. Michela, poi, a fine concerto, insieme alla primogenita Aurora (è pure mamma di Diamante, 4 anni), si fa immortalare insieme a Ultimo, soddisfatta della serata vissuta e felice. Il tour del cantautore romano 23enne fa faville. Niccolò Moriconi, questo il suo vero nome, ha tutte le date ‘sold out’. Essere riuscite ad avere i biglietti per esserci è stata una vera conquista.

