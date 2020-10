Michela Quattrociocche, viaggio da favola in Turchia con Giovanni Naldi: foto

Michela Quattrociocche si regala un viaggio da favola in Turchia con Giovanni Naldi. Neppure l’emergenza Covid ferma la coppia, che vola via dall’Italia per una vacanza in coppia super romantica e condivide tutto con i fan sul social: le foto li immortalano belli e innamorati.

“Ogni posto e’ magico se condiviso con te”, scrive L’attrice che pubblica miriadi di scatti insieme al fidanzato.

I due prima visitano Istanbul e ne ammirano le bellezze e i panorami mozzafiato. Poi si spostano in Cappadocia dove volano in mongolfiera e ammirano le particolari formazioni rocciose chiamate Camini delle Fate.

Michela e Giovanni nelle immagini pubblicate non indossano mai la mascherina. Dimenticano la protezione nei luoghi all’aperto, inebriati dal loro grande sentimento che li spinge a sorridere e a baciarsi, fotografandosi, continuamente.

“Come in una favola #meandyou”, sottolinea ancora l’attrice romana 31enne, mamma di Aurora, 9 anni, e Diamante, 4, avute da Alberto Aquilani. E’ radiosa accanto a Naldi.

Ha conosciuto il giovane imprenditore nella palestra dell’Hotel Parco dei Principi a Roma, dove entrambi si allenavano. Lui insieme con il padre Roberto Naldi e la sorella Adele gestisce una società, la Roberto Naldi Collection, proprietaria di molti alberghi extra lusso, tra i quali quello in cui ha incontrato Michela. Da quel momento non si sono più separati. Lei ha chiesto la separazione dal marito e ha cominciato la sua nuova vita.

Dei maligni che l’hanno criticata, poco le importa. Con l’ex è in “ottimi” rapporti, parole sue. Lei tira dritta per la sua strada. “Non cambio e non ho mai preso decisioni nella mia vita preoccupandomi del giudizio delle persone che non mi conoscono e non sanno nulla di me… Io nella vita ho sempre seguito il mio cuore senza fare calcoli di questo tipo. Le persone se ne faranno una ragione, altrimenti non è un mio problema”, ha spiegato a un follower poco tempo fa.

