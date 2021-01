Michele Bravi nel nuovo video vive un amore gay: immagini

Michele Bravi nel suo nuovo video vive un tenerissimo e appassionato amore gay. Le immagini di “Mantieni il bacio”, l’ultimo singolo del cantante 26enne, che anticipa insieme a “La vita breve dei coriandoli”, fuori dal maggio scorso, il nuovo suo concept album, “La geografia del buio”, in uscita il 29 gennaio in tutti i digital stores, in formato CD e in vinile, raccontano il rapporto sentimentale con un altro uomo. Michele recita in una vera e propria narrazione cinematografica accanto al giovane e quotatissimo Francesco Centorame, attore conosciuto al grande pubblico per “Skam Italia” e “Gli anni più belli”.

L’amore è l’unica salvezza, l’unica forza i grado di sconfiggere la nebbia che avvolge la vita. Michele Bravi è convinto della forza del sentimento grazie al quale sconfiggere le sue paure. L’artista si ritrova in un amore gay, come quello che lui stesso ha avuto in passato.

Nel 2017 il vincitore di X Factor 2013 a Vanity Fair aveva confessato: “E’ successo che mi sono innamorato. Una storia molto particolare con un ragazzo che fa il regista, molto diverso da me. E’ durata due anni ma, in termini di quello che succedeva tra noi, forse qualche giorno”.

Non ha mai fatto coming out apertamente, Michele è contro le etichette: “La sessualità smette di essere una scelta nel momento in cui la scelta diventa l’emozione. Io ho incontrato una persona che mi ha emozionato, che fosse un ragazzo è del tutto irrilevante: in futuro potrebbe succedermi anche con una ragazza”.

E ancora: “Non vorrei usare etichette, appartengono alle vecchie generazioni e discendono da un modo di ragionare che considero superato e anche un po’ discriminatorio. Preferisco parlare di relazioni fluide”.

Bravi aveva pure sottolineato: “Non ho bisogno di fare coming out perché nessun giovane si stupisce che mi sia innamorato di un ragazzo, e penso che nessuno dei miei coetanei si tirerebbe indietro se gli capitasse di provare un’emozione per una persona dello stesso sesso”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/1/2021.