Michele Merlo, la fidanzata racconta come si sono conosciuti e le ultime parole che le ha detto

Ha solo 21 anni Luna Shirin Raisa, ma sta già affrontando una tragedia di quelle che non si augurerebbero al peggior nemico. La ragazza è infatti la fidanzata di Michele Merlo, il giovane cantante scomparso da pochi giorni a soli 28 anni a causa di una leucemia fulminante. La studentessa ha rilasciato un’intervista a ‘Il Giornale di Vicenza’ in cui ha raccontato come ha conosciuto l’ex concorrente di ‘Amici’ (16esima edizione, nel 2017) e anche le ultime parole che lui le ha detto prima di salire in ambulanza. Quella è stata l’ultima volta che l’ha visto cosciente.

“Io e Michele dovevamo incontrarci. Era destino. Mi ha salvata dal male che mi aveva insegnato il mondo, e forse anche io gli ho ricordato cosa significa avere speranza nelle cose belle”, ha affermato la giovane al quotidiano della cittadina veneta.

A quanto pare Mike Bird, come si faceva chiamare in arte, aveva anche scritto una canzone per lei: “L’avevo pregato di cantarmela, ma non stava bene, allora mi aveva detto: ‘Amore te la canterò presto, davanti a un tramonto. Ma non credere che sia una canzone sdolcinata: parla di quando non staremo più insieme, ma non perché non ci ameremo più’”. Può darsi che il testo sia sul suo telefono: “Lo leggerò con calma, quando sarò pronta”.

Luna, Lulu per gli amici, ha poi svelato com’è nato il rapporto con Merlo. “Una sera di qualche mese fa gli ho scritto su Instagram. Il mio messaggio era uno tra centinaia di fan. Eppure lui mi ha risposto subito. Quella sera ci siamo scambiati i numeri e siamo stati al telefono ore. Due settimane dopo ero a casa sua a Bassano. Da allora non ci siamo più lasciati. Mi ha detto che mi amava, e che, se non lo avessi fatto soffrire, per lui noi potevamo diventare per sempre. Io provo esattamente le stesse cose”, ha fatto sapere.

Infine il racconto degli ultimi istanti di Michele cosciente. “La sera prima del ricovero stavamo guardando un film e lui scherzando mi ha detto ‘Amore, sento che il paradiso mi sta chiamando’. Gli avevo detto di smettere di fare lo scemo. Poco dopo ho chiamato l’ambulanza. Non l’ho più visto cosciente”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 9/6/2021.