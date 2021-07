Michele Merlo, a un mese dalla scomparsa il toccante ricordo della fidanzata

La fidanzata di Michele Merlo ricorda il suo amore a un mese dalla scomparsa. Il cantante, ex volto di Amici, è morto a soli 28 anni domenica 6 giugno 2021 colpito da leucemia fulminante. Luna Shirin Raisa sul social non può che rivolgergli un commosso pensiero dedicandogli un toccante ricordo.

La 21enne, studentessa, ricorda Michele Merlo a un mese dal suo decesso con un post che commuove. Tra le sue IG Stories la ragazza pubblica una foto in cui il giovane artista, conosciuto al talent di Maria De Filippi come Mike Bird, è immortalato alla guida della sua auto. Correda l’immagine con uno stralcio della poesia scritta dal ragazzo, cantautore bravissimo. E’ la stessa poesia citata durante il suo funerale.

VIDEO

“Ho paura dell’amore non del resto, ma non mi lascio perdere perché il mio sogno è questo anche se fa un sacco male. Viviamo, ricordiamo, soffriamo, per sempre come rondini nel temporale”, si legge. "Al mio romantico ribelle, la tua Lu”, scrive ancora Luna in caratteri quasi impercettibili in basso a sinistra nella foto

I due avevano iniziato la loro relazione sentimentale qualche mese prima. Inizialmente si erano scritti su Instagram, poi è arrivato il primo incontro. Erano innamorati, ma il legame è stato spezzato il 6 giugno, quando Michele è morto.

Luna aveva parlato di Michele anche nel giorno del funerale, rivolgendogli un ultimo saluto nello stadio di Rosà, suo paese d’origine. “Amore puro, semplice e prezioso, fatico a spiegare tutto questo a parole, l’unica cosa chiara che ho è che mi hai salvata Miki e te ne sarò sempre grata. Grazie a te so cosa voglio, so cosa merito e so chi sono. Di gente bella ce n’è e tu amore mio ne sei una prova, fa male ora dirti che devo lasciarti andare ma ho imparato anche questo grazie a te: a lottare, a non mollare mai. Ti prometto che andrò avanti e che riuscirò a renderti orgoglioso di me. Grazie, grazie infinitamente mio romantico ribelle, per sempre, la tua Lulu”, aveva detto con la voce rotta, tra le lacrime.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/7/2021.