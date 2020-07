Michele Morrone, da concorrente di 'Ballando' a superstar: in pochi mesi 8,1 milioni di follower

Michele Morrone ha fatto centro. Il film Netflix “365 giorni”, thriller polacco a tinte hot, lo ha fatto diventare una superstar internazionale capace di conquistare in pochissimi 8 milioni 100mila follower sul social. Tutti, uomini e donne, impazziscono per l’attore 29enne dall’innegabile fascino latino, concorrente passato di “Ballando con le stelle”. Il ragazzo ha un futuro splendente.

La pellicola è una delle più viste nel mondo. In stile “50 sfumature di grigio”, ha Morrone nei panni del nuovo Christian Grey: sex symbol indiscusso, Michele fa sognare quando si mostra in intimità spinta con la sua partner sullo schermo, la 28enne Maria Sleklucka. In molti gli hanno domandato se le scene di sesso fossero vere, tanto sono credibili. Lui in una delle sue dirette Instagram ha confessato: “E’ tutto finto: siamo solo bravi attori”.

Michele Morrone trova finalmente la strada spianata verso il successo. Nel 2016 a “Ballando” era arrivato secondo, dopo Iago Garcia, ma non aveva ‘sbancato’. Nato a Melegnano, nel 2011 si definiva un “ragazzo della porta accanto”, quando ha debuttato nella seconda stagione di “Come un delfino”, fiction con protagonista Raoul Bova. E’ stato anche Ares nella serie “Sirene”. Ama pure la musica: il 14 febbraio scorso è uscito il suo primo singolo, “Dark Room”. A novembre, come si legge su Chi che gli dedica un ampio servizio, emergenza sanitaria permettendo, dovrebbe riprendere il tour in Polonia.

Ha più di 20 tatuaggi sul corpo scolpito dai muscoli. Appassionato di arte e sport, è padre di due bimbi, Marcos e Brando, nati dal matrimonio con la stilista Rouba Saadeh, che ha conosciuto in Libano. Ad aprile 2019, ospite di Eleonora Daniele a "Storie Italiane", aveva sottolineato tutto il suo sconforto per la lontananza dei figli di 6 e 3 anni: “Sono mesi che non vedo i miei figli, perché loro sono tornati a Beirut con la mamma, mentre io, per lavoro, mi divido tra Italia e Polonia. Mi mancano come l’aria e mi fa male non poterli vivere come vorrei”.

Poi aveva anche chiarito che con l’ex moglie i rapporti erano splendidi: “Separarmi da Rouba è stata una scelta sofferta, ma anche la cosa più giusta, visto che era venuto meno quel sentimento che, pochi anni prima, ci aveva fatto innamorare e perdere la testa”.

Della sua vita sentimentale si sa pochissimo. Pizzicato spesso con Giuliana De Sio, ha chiarito di essere legato a lei solo da una grande amicizia. Oggi a distanza di tempo si gode la fama: sarà anche protagonista del prossimo spot Dolce e Gabbana. E’ orgoglioso e fiero di piacere a tutti, senza distinzioni di sesso. “Piaccio anche agli uomini? Meglio!”, ha sottolineato Morrone.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/7/2020.