Michelle Hunziker compie 45 anni e tornata single riparte dal lato b

Michelle Hunziker oggi, 24 gennaio, compie 45 anni. Tornata single, la conduttrice riparte dal suo lato b, quello che l’ha resa famosa nel mondo in passato, quando il suo fondoschiena da sogno era l’immagine di un famosissimo marchio di slip, Roberta.

Fresca di separazione da Tomaso Trussardi, da cui ha avuto Sole, 8 anni, e Celeste 6, Michelle non dice una parola sulla rottura col 38enne. Ha affidato insieme all’imprenditore l’annuncio dell’addio all’Ansa: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”. Non vuole aggiungere altro: la vita va avanti e il privato resta tale.

Michelle fa esercizi per i glutei in palestra, li mostra sul social, forte del grande seguito di fan che si allenano con il metodo messo a punto dalla presentatrice e i suoi trainer, Iron Ciapet. Gli affondi con il bilanciere e i mega pesi sulle spalle non la spaventano affatto.

Sempre via social, la Hunziker fa sapere di essere commossa per tutti gli auguri ricevuti dai milioni di follower che la seguono e gli amici che le vogliono bene.

Anche Aurora Ramazzotti, la figlia maggiore, 25 anni, avuta da Eros Ramazzotti, non dimentica una data così speciale e la dedica alla super mamma a cui vuole un gran bene.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/1/2022.